Douglas Emmett gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Douglas Emmett hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Douglas Emmett -0,010 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Douglas Emmett im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 245,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,090 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Douglas Emmett 0,130 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,77 Prozent auf 1,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 986,48 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at