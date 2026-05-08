Douglas Emmett mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Douglas Emmett hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,23 Prozent auf 251,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Douglas Emmett 251,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at