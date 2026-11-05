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05.11.2026 06:31:28
Douglas Emmett: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Douglas Emmett hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Douglas Emmett hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 260,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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