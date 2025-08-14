Douglas Aktie
WKN DE: BEAU7Y / ISIN: DE000BEAU7Y1
|
14.08.2025 08:00:39
Douglas macht eine Milliarde Euro Umsatz - Leicht optimistischer für Wachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Parfümeriekette Douglas ist im dritten Geschäftsquartal wieder gewachsen. So legte der Umsatz in den drei Monaten per Ende Juni um 3,2 Prozent auf eine Milliarde Euro zu, wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Im Vorquartal waren die Erlöse noch gesunken. Dabei profitierte Douglas nun von einem späteren Ostergeschäft. Alle Segmente legten zu, die Ausnahme bildete Frankreich, wo die Konsumzurückhaltung anhielt.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich im dritten Geschäftsquartal dank niedrigerer Kosten um 1,4 Prozent auf 154,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sondereffekte ging es hingegen um knapp drei Prozent zurück. Unter dem Strich verdiente Douglas 17,3 Millionen Euro. Im Vorjahr stand noch ein Verlust von 71,6 Millionen Euro zu Buche. Dabei wirkten sich niedrigere Zinszahlungen in Folge einer Refinanzierung positiv aus.
Die Ergebnisprognose bestätigte Douglas. Allerdings wurde die Parfümeriekette für den Umsatz etwas optimistischer und erwartet nun Erlöse von etwas mehr als 4,5 Milliarden Euro. Bislang hatte das Unternehmen rund 4,5 Milliarden Euro ins Visier genommen. Mit den Jahreszahlen im Dezember will Douglas zudem neue Mittelfristziele veröffentlichen./nas/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglasmehr Nachrichten
|
08:00
|Douglas macht eine Milliarde Euro Umsatz - Leicht optimistischer für Wachstum (dpa-AFX)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
30.07.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Douglas öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.07.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.07.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
11.07.25
|XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Douglasmehr Analysen
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.03.25
|Douglas Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas
|10,62
|-2,75%