Douglas mit starken Zuwächsen im Weihnachtsgeschäft

Düsseldorf (Reuters) - Nach dem weitgehenden Ende der Corona-Auflagen haben sich die Verbraucher bei der Parfümeriektette Douglas im wichtigen Weihnachtsgeschäft verstärkt mit Düften und Kosmetika eingedeckt und der Kette ein zweistelliges Umsatzplus beschert.

Vor allem im Filial-Geschäft konnte Douglas im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 zulegen. Zudem arbeitete das Unternehmen auch dank eines Sparprogramms deutlich profitabler als noch vor Jahresfrist.

"Douglas hat trotz des volatilen Umfelds ein herausragendes Weihnachtsquartal erzielt - und das sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis", bilanzierte am Freitag der neue Chef Sander van der Laan, der 2022 die langjährige Douglas-Chefin Tina Müller abgelöst hatte. Der Umsatz - bereinigt etwa um Filialschließungen aus dem Sparprogramm in Spanien - legte um 11,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu, auf vergleichbarer Fläche verzeichnete Douglas dabei sogar ein Plus von 13,4 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) kletterte um 19,7 Prozent auf 308 Millionen Euro, unter dem Strich blieben rund 127 Millionen Euro Gewinn. Der Umsatz der Filialen, die in der Vergangenheit aufgrund der Auflagen in der Corona-Pandemie Federn lassen mussten, legte im Weihnachtsgeschäft deutlich um 12,4 Prozent zu, der Online-Umsatz stieg um 8,9 Prozent. Die Verbraucher griffen trotz gestiegener Inflation weiter zu hochpreisigen Premium-Produkten, Lippenstifte wurden nach dem weitgehenden Wegfall der Masken-Pflicht verstärkt nachgefragt.

Douglas-Mehrheitseigner CVC hatte in der Vergangenheit Möglichkeiten für eine Rückkehr der Parfümeriekette an die Börse ausgelotet.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)