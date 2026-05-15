Douglas präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Douglas lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Douglas ein Ergebnis je Aktie von -0,180 EUR vermeldet.

Douglas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 949,7 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at