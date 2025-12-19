Douglas stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Douglas hat am 18.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 EUR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,28 Prozent auf 981,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 959,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,63 EUR gegenüber 0,900 EUR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 4,58 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,45 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 4,57 Milliarden EUR festgelegt.

Redaktion finanzen.at