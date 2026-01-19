Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|Zahlen vorgelegt
|
19.01.2026 11:16:41
Douglas zeigt schwächere Gewinnentwicklung trotz Umsatzplus - Aktie fällt
Douglas erklärte die Entwicklung damit, dass Kundinnen und Kunden bei ihren Einkäufen stark auf den Preis geschaut hätten. Während der wichtigen Verkaufsaktionen "Singles' Day" und "Black Week" hätten sich die Umsätze zwar relativ gut entwickelt, hätten aber auch zu vorgezogenen Einkäufen für Weihnachten geführt.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Douglas-Chef Sander van der Laan weiterhin mit einem Umsatz von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge soll rund 16,5 Prozent betragen. Seine endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal will das im SDAX gelistete Unternehmen am 11. Februar veröffentlichen.
So reagiert die Aktie
Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette via XETRA um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.
Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark.
