Douglas zeigt schwächere Gewinnentwicklung trotz Umsatzplus - Aktie fällt

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen im Jahresvergleich zwar um 1,7 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro, wie Douglas am Montag in Düsseldorf mitteilte. Davon blieben jedoch nur 19,9 Prozent als operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig. Ein Jahr zuvor hatte diese Marge noch 21,5 Prozent betragen. Analysten hatten diesmal im Schnitt 20,8 Prozent erwartet.

Douglas erklärte die Entwicklung damit, dass Kundinnen und Kunden bei ihren Einkäufen stark auf den Preis geschaut hätten. Während der wichtigen Verkaufsaktionen "Singles' Day" und "Black Week" hätten sich die Umsätze zwar relativ gut entwickelt, hätten aber auch zu vorgezogenen Einkäufen für Weihnachten geführt.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September rechnet Douglas-Chef Sander van der Laan weiterhin mit einem Umsatz von 4,65 bis 4,8 Milliarden Euro. Die bereinigte operative Marge soll rund 16,5 Prozent betragen. Seine endgültigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal will das im SDAX gelistete Unternehmen am 11. Februar veröffentlichen.

So reagiert die Aktie

Mit Kursverlusten haben die Aktien von Douglas am Montag auf Quartalszahlen reagiert. Zuletzt fielen die Papiere der Parfümeriekette via XETRA um knapp 3 Prozent auf 11,620 Euro. Damit setzten sie das im August begonnene Auf und Ab um die Marke von 12 Euro fort.

Die Unsicherheit der Kunden sei nach wie vor groß und die Sensibilität mit Blick auf die Preise ausgeprägt, schrieb Analyst Henrik Paganetty von der US-Bank Jefferies. Besonders schwierig sei das Umfeld im Dezember auf dem Heimatmarkt, in Frankreich sowie in den Niederlanden. Die Märkte in Mittel- und Osteuropa entwickelten sich dagegen unverändert stark.

DÜSSELDORF/FRANKFURT (dpa-AFX)