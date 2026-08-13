Douglas zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Douglas präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Douglas einen Gewinn von 0,160 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 987,8 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at