15.01.2026 06:31:29
DOUTOR NICHIRES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
DOUTOR NICHIRES präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 43,35 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 35,78 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,61 Prozent auf 40,00 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
