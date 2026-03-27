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27.03.2026 06:31:29
DouYu International: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DouYu International hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,760 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,00 Prozent auf 129,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte DouYu International 158,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,130 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,380 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 10,48 Prozent auf 531,25 Millionen USD. Im Vorjahr hatte DouYu International 593,43 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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