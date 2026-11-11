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11.11.2026 06:31:29
doValue Az nominativa -B- hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
doValue Az nominativa -B- hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,7 Millionen EUR – ein Plus von 61,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem doValue Az nominativa -B- 123,8 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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