doValue Az nominativa -B- verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

doValue Az nominativa -B- hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,0 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at