Dover Aktie
WKN: 853707 / ISIN: US2600031080
|
17.02.2026 07:00:00
Dover, New Hampshire, Is Pulling in Retirees Who Want Walkability Without Big-City Chaos
Dover, New Hampshire, has a more expensive housing market than the average U.S. neighborhood. The median home price is $566,174, according to Realtor.com, but that's down by more than 10% over the past year. A prolonged housing correction can make this area even more affordable, but retirees have been willing to pay extra for Dover for years.That's because the city is very walkable and doesn't come with the big-city chaos. That combination has been enough to make Dover one of the best places to retire in the Northeast. Here's what makes the city special.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dover Corp.
Analysen zu Dover Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dover Corp.
|196,85
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.