DOVERIE - United: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

DOVERIE - United äußerte sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

DOVERIE - United hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,620 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 104,4 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at