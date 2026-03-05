DOVERIE - United informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DOVERIE - United hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DOVERIE - United 0,730 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat DOVERIE - United im vergangenen Quartal 90,9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DOVERIE - United 100,5 Millionen EUR umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,96 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,45 Prozent auf 358,63 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,66 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at