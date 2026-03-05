|
05.03.2026 06:31:28
DOVERIE - United informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
DOVERIE - United hat am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DOVERIE - United 0,730 EUR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat DOVERIE - United im vergangenen Quartal 90,9 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DOVERIE - United 100,5 Millionen EUR umsetzen können.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,96 EUR gegenüber 1,83 EUR im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,45 Prozent auf 358,63 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 327,66 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.