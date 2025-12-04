|
DOVERIE - United mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DOVERIE - United hat am 01.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 BGN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 BGN erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,7 Millionen BGN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DOVERIE - United einen Umsatz von 156,8 Millionen BGN eingefahren.
