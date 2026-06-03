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03.06.2026 06:31:29
DOVERIE - United präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
DOVERIE - United hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DOVERIE - United 1,09 EUR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 89,6 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DOVERIE - United einen Umsatz von 80,4 Millionen EUR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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