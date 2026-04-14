Dow Aktie

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 13:10:55

Dow CEO Jim Fitterling To Become Executive Chair; Names Karen Carter CEO

(RTTNews) - Dow Inc. (DOW), a chemical producer, on Tuesday announced that Chair and Chief Executive Officer Jim Fitterling will become Executive Chair of the Board, effective July 1.

The company appointed Karen Carter, currently Chief Operating Officer, as Chief Executive Officer, effective the same date.

Carter will also join the company's Board of Directors upon assuming the role.

Richard Davis will continue to serve as Independent Lead Director.

The leadership transition follows a multi-year succession planning process and is aimed at ensuring continuity as the company advances its long-term strategy.

In the pre-market trading, 0.89% lesser at $39.75 on the New York Stock Exchange.

