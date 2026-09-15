Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
15.09.2026 22:20:00
Dow clinches its worst September start since 2008 as history repeats itself
The Dow Jones Industrial Average on Tuesday posted its worst performance during the first 10 days of September since 2008.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
09.09.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dow Inc
|25,67
|-0,50%