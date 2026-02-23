Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
23.02.2026 23:05:17
Dow deutlich im Minus: Trumps neue Zölle belasten die Wall Street
Die US-Aktienmärkte starten mit deutlichen Verlusten in die Woche. Das leidige Thema Zölle ist nicht vom Tisch, nachdem Trump neue Einfuhrabgaben angeordnet hat. Zudem wächst die Angst vor Verwerfungen, die KI in vielen Branchen auslösen könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
