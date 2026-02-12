Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
12.02.2026 23:48:00
Dow ends below 50,000 threshold for first time since Friday as AI fears spark wider stock selloff
The Dow Jones Industrial Average closed below the 50,000 threshold for the first time since Friday, as fears spread that artificial intelligence might disrupt areas of business beyond tech and software.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
