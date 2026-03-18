Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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18.03.2026 22:46:00
Dow falls nearly 800 points after Powell makes one thing clear: There’s no rush to rescue the market
“The markets are reacting negatively to the likelihood that the Fed is on hold for the time being,” says one strategist.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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