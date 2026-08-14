Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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14.08.2026 18:02:46
Dow Falls Over 100 Points; US Consumer Sentiment Declines In August
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12.08.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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22.07.26
|WDH/ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq mit deutlichen Verlusten (dpa-AFX)
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22.07.26
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