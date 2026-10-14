Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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14.10.2026 15:52:52
Dow Gains Over 100 Points; US Inflation Rate Rises In September
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30.09.26
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