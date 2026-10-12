Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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12.10.2026 18:05:07
Dow Gains Over 200 Points; Chipotle Shares Move Lower
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Nachrichten zu Dow Inc
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07.10.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dow von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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07.10.26
|Erste Schätzungen: Dow zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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01.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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30.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
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09.09.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Dow Inc
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Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.