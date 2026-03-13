Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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13.03.2026 14:44:34
Dow Gains Over 300 Points; US GDP Growth Revised Lower In Q4
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