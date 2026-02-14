Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
14.02.2026 07:45:00
Dow Hits Record, but Flat Retail Sales and Soaring Credit-Card Debt Raise Risks for Investors
Discover how flat December retail sales, rising credit‑card debt, and shifting Fed expectations are shaping the outlook for consumer‑facing sectors and risk assets. Watch the video below to see what could drive the next market move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
06.02.26
|Börse: Dow-Jones-Index erreicht erstmals 50.000 Punkte (Spiegel Online)
|
04.02.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
29.01.26
|Dow-Aktie fällt: Stellenabbau im großen Stil (dpa-AFX)
|
28.01.26