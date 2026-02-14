Dow Aktie

Dow für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.02.2026 07:45:00

Dow Hits Record, but Flat Retail Sales and Soaring Credit-Card Debt Raise Risks for Investors

Discover how flat December retail sales, rising credit‑card debt, and shifting Fed expectations are shaping the outlook for consumer‑facing sectors and risk assets. Watch the video below to see what could drive the next market move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dow Inc

mehr Nachrichten