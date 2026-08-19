3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Profitable 3M-Anlage?
|
19.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,665 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,31 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 18.08.2026 auf 180,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,31 Prozent angewachsen.
Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 93,43 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
14.08.26
|Handel in New York: Dow Jones schwächelt (finanzen.at)
|
13.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags leichter (finanzen.at)
|
13.08.26
|Börse New York: Dow Jones klettert zum Start (finanzen.at)
|
12.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|153,75
|-0,74%