3M Aktie

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WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

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Profitable 3M-Anlage? 19.08.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 150,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die 3M-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,665 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,31 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 18.08.2026 auf 180,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,31 Prozent angewachsen.

Der 3M-Wert an der Börse wurde auf 93,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com

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