Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden 3M-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die 3M-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,228 3M-Aktien. Die gehaltenen 3M-Aktien wären am 07.07.2026 193,96 USD wert, da der Schlussstand 158,01 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 193,96 USD, was einer positiven Performance von 93,96 Prozent entspricht.

3M war somit zuletzt am Markt 82,91 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at