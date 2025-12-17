Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in 3M eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem 3M-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 128,05 USD. Bei einem 3M-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 78,094 3M-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.12.2025 gerechnet (163,20 USD), wäre die Investition nun 12 745,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,45 Prozent vermehrt.

Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 88,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at