3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Investment im Blick
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22.07.2026 16:04:18
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.07.2016 wurde das 3M-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die 3M-Aktie bei 151,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 66,185 3M-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 301,79 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 21.07.2026 auf 170,76 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13,02 Prozent.
Alle 3M-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 83,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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