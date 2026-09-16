Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingebracht

Das 3M-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die 3M-Aktie an diesem Tag bei 146,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 6,822 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 123,37 USD, da sich der Wert eines 3M-Anteils am 15.09.2026 auf 164,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,34 Prozent vermehrt.

3M erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 83,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at