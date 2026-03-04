3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Performance unter der Lupe
|
04.03.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren
Am 04.03.2016 wurde die 3M-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die 3M-Aktie bei 134,03 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die 3M-Aktie investierten, hätten nun 0,746 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.03.2026 gerechnet (158,48 USD), wäre die Investition nun 118,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,24 Prozent gestiegen.
3M war somit zuletzt am Markt 85,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|138,04
|-0,04%