Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in 3M eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die 3M-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die 3M-Aktie bei 140,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 71,349 3M-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 28.04.2026 10 419,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146,03 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,19 Prozent erhöht.

3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 75,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at