Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in 3M-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.08.2023 wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 88,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,319 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 053,80 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 04.08.2026 auf 181,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,38 Prozent vermehrt.

3M war somit zuletzt am Markt 91,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at