3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Performance im Blick
|
05.08.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 05.08.2023 wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 88,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,319 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 053,80 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 04.08.2026 auf 181,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 105,38 Prozent vermehrt.
3M war somit zuletzt am Markt 91,41 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu 3M Co.
|
05.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein 3M-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
27.07.26
|Optimismus in New York: Dow Jones beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.07.26
|NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
22.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu 3M Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|158,05
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.