3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnendes 3M-Investment?
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02.09.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit 3M-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die 3M-Aktie bei 89,55 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 111,664 3M-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 009,68 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 01.09.2026 auf 170,24 USD belief. Das entspricht einem Plus von 90,10 Prozent.
Insgesamt war 3M zuletzt 88,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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