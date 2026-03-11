3M Aktie

3M für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 11.03.2026 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.03.2025 wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3M-Anteile bei 147,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,778 3M-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 155,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,23 Prozent.

3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

mehr Nachrichten