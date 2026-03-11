3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Performance im Blick
|
11.03.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 11.03.2025 wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die 3M-Anteile bei 147,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,778 3M-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 155,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 052,26 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,23 Prozent.
3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 81,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
