3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|3M-Investment
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10.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das 3M-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der 3M-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 83,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die 3M-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 119,544 3M-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 695,52 USD, da sich der Wert eines 3M-Papiers am 09.06.2026 auf 156,39 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 18 695,52 USD, was einer positiven Performance von 86,96 Prozent entspricht.
3M markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 80,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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