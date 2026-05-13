3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Frühes Investment
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13.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätte eine Investition in 3M von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die 3M-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 3M-Aktie bei 83,96 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,910 3M-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 143,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 705,68 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,57 Prozent angewachsen.
Am Markt war 3M jüngst 74,70 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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