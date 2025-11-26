Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in 3M von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen 3M-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit 3M-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die 3M-Anteile bei 108,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das 3M-Papier investiert hätte, hätte er nun 92,549 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2025 auf 171,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 875,78 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,76 Prozent angewachsen.

Insgesamt war 3M zuletzt 90,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at