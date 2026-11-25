So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die 3M-Aktie Anlegern gebracht.

Am 25.11.2023 wurde die 3M-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die 3M-Aktie bei 80,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124,466 3M-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der 3M-Aktie auf 187,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23 292,48 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 132,92 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte 3M einen Börsenwert von 95,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at