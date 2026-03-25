3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
|Lohnender 3M-Einstieg?
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25.03.2026 16:04:13
Dow Jones 30 Industrial-Papier 3M-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades 3M-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der 3M-Anteile betrug an diesem Tag 161,69 USD. Bei einem 3M-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,618 3M-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,71 USD, da sich der Wert einer 3M-Aktie am 24.03.2026 auf 146,67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 9,29 Prozent verkleinert.
3M wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com
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