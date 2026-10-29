Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 123,40 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,104 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 2 608,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 321,89 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 160,85 Prozent erhöht.

Alphabet C (ex Google) wurde am Markt mit 3,94 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at