Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Lohnende Alphabet C (ex Google)-Investition? 22.10.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 252,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,396 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,05 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 21.10.2026 auf 330,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Alphabet Inc.

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