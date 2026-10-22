Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Alphabet C (ex Google)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Alphabet C (ex Google)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 252,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,396 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 131,05 USD, da sich der Wert eines Alphabet C (ex Google)-Anteils am 21.10.2026 auf 330,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,05 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Alphabet C (ex Google) eine Marktkapitalisierung von 4,10 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at