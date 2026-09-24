Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Langfristige Performance 24.09.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet C (ex Google)-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 247,83 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,350 Anteilen. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 23.09.2026 13 516,52 USD wert, da der Schlussstand 334,98 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet C (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 4,25 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: anchinthamb / Shutterstock.com

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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