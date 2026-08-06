Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Lukrativer Alphabet C (ex Google)-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alphabet C (ex Google)-Aktie letztlich bei 128,54 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 7,780 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 801,70 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 05.08.2026 auf 360,13 USD belief. Mit einer Performance von +180,17 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Alphabet C (ex Google)-Wert an der Börse wurde auf 4,59 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Naypong / Shutterstock.com

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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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