Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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Profitabler Alphabet C (ex Google)-Einstieg? 17.09.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Alphabet C (ex Google)-Anteile letztlich bei 38,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 26,012 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 827,39 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 16.09.2026 auf 339,36 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 782,74 Prozent gleich.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 4,18 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Naypong / Shutterstock.com

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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