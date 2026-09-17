Dow Jones 30 Industrial-Papier Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Alphabet C (ex Google)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Alphabet C (ex Google)-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Alphabet C (ex Google)-Anteile letztlich bei 38,44 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investierten, hätten nun 26,012 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 827,39 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 16.09.2026 auf 339,36 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 782,74 Prozent gleich.

Der Marktwert von Alphabet C (ex Google) betrug jüngst 4,18 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at