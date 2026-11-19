Bei einem frühen Alphabet C (ex Google)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 292,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,413 Alphabet C (ex Google)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 279,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 952,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,71 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Alphabet C (ex Google) einen Börsenwert von 3,40 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at