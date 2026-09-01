Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amazon-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Amazon-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Amazon-Papier bei 38,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 259,531 Amazon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amazon-Papiers auf 259,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67 418,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 574,18 Prozent erhöht.

Amazon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,87 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at